Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Mertens'in sağdan ortasında topu alan Mata, kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Svensson'un kafasında meşin yuvarlak kornere gitti.
64. dakikada Adana Demirspor'da Stambouli, ceza sahası yakınlarında Mata'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
75. dakikada Rodrigues'in pasında araya giren Torreira topu alıp hızla rakip alana kadar girerek ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
78. dakikada Galatasaray'ın atağında Boey sağdan ortaladı. Ceza alanında bulunan Mertens'in dokunuşunda top üst direkten auta gitti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, N'diaye, Yusuf (Gökhan dk. 69), Emre (Assombalonga dk. 60), Belhanda (Guldbrandsen dk. 81), Onyekuru (Akintola dk. 69)
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Manev, Bjarnason, Dzyuba
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois (Rashica dk 89 ?), Torreira (Barış Alper Yılmaz dk89 ?), Midtsjö (Seferovic dk. 79), Yunus, Kerem, Mertens (Sergio Oliveira dk. 79), Gomis (Juan Mata dk. 57)
Yedekler: Okan Kocuk, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Metehan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kırmızı kart: Stambouli (dk. 74) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Stambouli (Adana Demirspor), Boey, Torreira, Juan Mata, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)