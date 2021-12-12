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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, GZT Giresunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Balotelli, topu kenardan bindirme yapan Svensson'a gönderdi. Kalecinin önde olduğunu gören Svensson'un uzaktan şutunda, top direğe çarpıp auta çıktı.


10. dakikada Deli, topu rakip savunma arkasına sarkan Balotelli'ye gönderdi. Savunmadan seken topu önünde bulan Stambouli'nin sert şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kontrol etti.


26. dakikada Yunus, topu sağ kanattaki Akintola'ya gönderdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Balotelli'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.


31. dakikada sol kanattan atak geliştiren Giresunspor'da Balde topu rakip ceza sahasına ortaladı. Suleymanov'un dokunduğu topu kaleci Muric güçlükle kontrol etti.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Alper Ulusoy, Selahattin Altay, Ö. Tevfik Özkoç


Adana Demirspor: Muric, Simon Deli, Rassoul, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Akintola, Metehan, Yunus, Balotelli


Yedekler: Ferhat, Tayyip, Semih, Kaan, Assombalonga, L. Castro, Tarık, Bjarnason, Vargas, Gökhan


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Giresunspor: Okan, Perez, Behich, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Serginho, Suleymanov, Diabate, Balde


Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Umut, Champness, Emre, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sarı kartlar: Balotelli, Muric (Adana Demirspor)

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