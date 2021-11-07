Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, Hatayspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Stambouli'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Balotelli'nin vuruşunda top az farkla auta gitti.
21. dakikada Traore'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde El Kaabi'nin şutu direkten döndü.
25. dakikada Vargas'ın derinlemesine pasına Akintola hareketlendi, ancak kaleci Munir kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
33. dakikada El Kaabi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Boudjemaa şutu dışarı gitti.
42. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Boudjemaa'nın ceza sahası dışından sert şutu kaleyi bulmadı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan
Adana Demirspor: Muric, Samet, Svensson, Simon Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus, Vargas, Akintola, Balotelli
Yedekler: Ferhat, Tayyip, Semih, Kaan, Assombalonga, İzzet, Metehan, Tarık, Bjarnason, Gökhan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil, Adekugbe, Ribeiro, Boudjemaa, Lobzhanidze, El Kaabi, Traore, Diouf
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Yedekler: Abdullah, Burak, Falette, Emre, Muhammed, Kamara, Bülent, Sadık, Eren, Saint-Louis
Sarı kart: Samet (Adana Demirspor)