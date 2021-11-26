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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Adana Demirspor'da Yunus'un sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Assombalonga vurdu ancak top kaleci Harun'da kaldı.


9. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içinde Vargas, sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı ancak top üst direkten oyun alanına döndü.


22. dakikada Kasımpaşa'da Hajradinovic'in rakip yarı alana gönderdiği uzun topu savunmada Samet, kafayla taca gönderdi.


28. dakikada Adana Demirspor'da Vargas sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi ancak top kaleci Harun'da kaldı.


33. dakikada Adana Demirspor'da Akintola sol kanattan ortayı yaptı fakat savunma topu karşıladı.


34. dakikada Kasımpaşa'da Yusuf ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşup vuruşunu yaptı, top savunmadan geri geldi.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalçık, Cemil Tunç


Adana Demirspor: Muric, Samet, Svensson, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga


Yedekler: Ferhat, Vedat, Tayyip, Semih, Kaan, İzzet, Metehan, Osman, Bjarnason, Gökhan


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Kasımpaşa: Harun, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıp, Doğucan, Umut, Varga, Yusuf, Hajradinovic, Jorgensen


Yedekler: Erdem, Ahmed, Tarkan, Ahmet, Evren, Tomas, Mehmet, Taha, Berat, Hasan


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Sarı kart: Hadergjonaj (Kasımpaşa)

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