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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Sivasspor : 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12.dakikada top ile birlikte rakip hızla rakip ceza sahasına sokulan Balotelli, çerçeveyi görür görmez şutunu çekti. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.


17.dakikada ceza sahasına gönderilen topu kontrol eden Bjarnason, penaltı noktasına topu çevirdi. Topla buluşan Sinan, şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.


18.dakikada Balotelli'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bjarnason, kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.


21.dakikada sağ kanattan hücuma çıkan Erdoğan arka direğe ortasını açtı. Max Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


28.dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel, savunma arkasına sarkan Pedro Henrique'ye pasını attı. Henrique sol ayağıyla gelişine çektiği şutunda top ağlarla buluştu. 0-1


31.dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ulvestad'ın kaleye çektiği şutunda top auta çıktı.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Çağdaş Altay, Kamil Çeint, Emin Tuğral


Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli


Yedekler: Ferhat Kaplan, Assombalonga, Belhanda, Akintola, Alper Uludağ, Erhun Öztümer, İsmail Çokçalış, Djokovic, Gökhan İnler, Simon Deli


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Fajr, Henrique, Kayode, Gradel


Yedekler: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Cofie, Sefa Yılmaz, Felix, Camara, Konate, Özkan Yiğiter, Ahmet Oğuz


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Sarı kart: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)


Goller: Henrique (dk. 28) (Sivasspor)

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