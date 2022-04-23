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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Trabzonspor atağında sağdan gelen ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca, Rassoul ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda penaltı kararı verdi.


4. dakikada Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını Abdülkadir kullandı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Muric sağ köşeden çıkardı.


6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR ekranına bakarak Muric'in kural hatası yaptığı gerekçesiyle penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.


7. dakikada tekrarlanan penaltıyı kullanan Peres, düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlara yolladı. 1-0


12. dakikada Trabzonspor atağında solda topla buluşan Visca, derine inerek ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasında iyi yükselen Cornelius, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


24. dakikada Adana Demirspor atağında kaleye uzak bölgede topla buluşan Simon Deli, şık bir pasla ceza sahasındaki Yunus'u gördü. Havadan gelen topu göğsüyle indirip şut atan Yunus, kaleci Uğurcan'ı geçemedi.


36. dakikada Samet'in orta sahanın sol tarafından ceza sahasına gönderdiği yüksek topu Vargas, şık bir topuk hareketiyle ceza sahasındaki Yunus'un önüne indirdi. Yunus'un gelişine sert şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.


39. dakikada Adana Demirspor atağında sağ köşeden topu taşıyan Akintola, ceza sahası içindeki Svensson'a pas attı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan Bjarnason'un şutu direkten döndü.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Mustafa Sönmez


Adana Demirspor: Muric, Simon Deli, Samet, Rassoul, Svensson, Bjarnason, Gökhan, Vargas, Akintola, Yunus, Assombalonga


Yedekler: Vedat, Tayyip, Semih, Sinan, Mustafa, Alper, Erhun, Remy, İsmail, Djokovic


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Denswil, Dorukhan, Peres (Ahmetcan dk. 30), Siopis, Kouassi, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Cornelius


Yedekler: Erce, Berat, Bakasetas, Koita, Yusuf, Djaniny, İsmail, Puchacz, Serkan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Peres (dk. 7 pen.), Cornelius (dk. 12) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Simon Deli (Adana Demirspor)

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