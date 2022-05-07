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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, sahasında Aytemiz Alanspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Adana Demirspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına Balotelli geçti. Balotelli'nin direkt kaleye şutunda kaleci Yusuf topu iki hamlede kontrol etti.


9. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Juanfran topu yerden içeri çevirdi. Adana Demirspor defansında yaşanan anlaşmazlık sırasında top boşta kaldı. Bir anda topu önünde bulan Borja kaleye şutunu çekti. Kaleci Muric yatarak tek hamlede topu tuttu.


20. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Candeias, altı pasa doğru yerden orta açtı. Adana Demirspor'da Tayyip Sanuç topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1


29. dakikada Balotelli'nin orta alanda savunma arkasına attığı topla kaleci ile baş başa kalan Yunus, kaleci Yusuf'u geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.


32. dakikada Bjarnason'dan topu alan Belhanda sol çaprazdan şut açısı bulur bulmaz yakına direğe sert vurdu. Top ağlarla buluştu. 1-1


37. dakikada Belhanda kullandığı köşe vuruşunda topu kale önüne kesti. Kaleci Yusuf boşa çıkarken Samet'in kafa vuruşunda top auta gitti.


43. dakikada orta alanda topla buluşan Gökhan İnler, ceza sahasının hemen önüne ilerleyerek sol ayağıyla sert bir şekilde şutunu çekti. Kaleci Yusuf topu kornere çeldi.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısa, Gökhan Bilir


Adana Demirspor: Muric, İsmail, Samet, Tayyip, Rassoul, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Bjarnason, Balotelli


Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, Assobalonga, Mustafa Kapı, Alper Uludağ, Erhun Öztümer, Vargas, Djokovic, Deli


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Aytemiz Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Fer, Fatih, Efecan, Umut, Candeias, Diedhiou


Yedekler: Marafona, Ahmet Gülay, Efkan Bekiroğlu, Wilson Eduardo, Novais, Emre Akbaba, MEvlja, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Goller: Belhanda (dk. 32) (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (dk. 20 k.k) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Semih Güler (Adana Demirspor), Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

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