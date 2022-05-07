Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

51. dakikada sağ çaprazda kullanılan serbest vuruşta Belhanda topu arka direğe kesti. Topa yükselen Tayyip kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Yusuf'un sağından ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle gol iptal edildi.

63. dakikada Samet'in derinlemesine pasında Balotelli topu kontrol edemedi. Kaleci Yusuf kalesinden çıkarak topa uzanıp aldı. Bu pozisyonda Balotelli yerde kalarak penaltı bekledi. Ancak hakem Ümit Öztürk devam dedi.

76. dakikada Efkan'ın taşıdığı topla gelişen atakta, Eduardo penaltı noktasında topu düzeltip vurdu. Adana Demirspor savunmasından dönen topu Efkan bu kez sağ çaprazdan Emre Akbaba'ya verdi. Emre'nin altıpasın sağ çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

79. dakikada sol kanattan ilerleyen Vargas ceza sahasına ortasına açtı. Belhanda'ın sol ayağıyla gelişine şutunda top direğin hemen yanından auta çıktı.

80. dakikada Alanyaspor'un atağında Candeias topu arka direğe kesti. Tayfur'un altıpasa çevirdiği top Adana Demirspor savunmasından sekti. Seken topu Tayfur, kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. Ancak VAR kontrolü sonrasında, Tayfur'un gol öncesi faul yaptığı belirlendi ve gol iptal edildi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısa, Gökhan Bilir

Adana Demirspor: Muric, İsmail (Semih Güler dk. 87 ?), Samet, Tayyip, Rassoul (Alper Uludağ dk. 79), Sinan Kurt, Gökhan İnler (Assombalonga dk. 87 ?), Yunus Akgün, Belhanda, Bjarnason (Vargas dk. 78), Balotelli

Yedekler: Vedat Karakuş, Mustafa Kapı, Erhun Öztümer, Djokovic, Deli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Milunovic, Awaziem (Emre Akbaba dk. 68), Borja, Fer, Fatih, Efecan (Tayfur Bingöl dk. 58), Umut (Efkan Bekiroğlu dk. 68), Candeias (Novais dk. 84 ?), Diedhiou (Wilson Eduardo dk. 58)

Yedekler: Marafona, Ahmet Gülay, Wilson Eduardo, Novais, MEvlja, Furkan Bayır, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Belhanda (dk. 32) (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (dk. 20 k.k), Emre Akbaba (dk. 76) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Semih Güler, İsmail Çokçalış, Balotelli, Belhanda (Adana Demirspor), Diedhiou, Awaziem, Umut Güneş, Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)