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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada rakip yarı alanı içinde topla buluşan Vargas'ın ortasında Yunus penaltı noktası üzerinde topa hamle yapmak isterken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


19. dakikada Adana Demirspor, ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Vargas'ın şutunda top direkten oyuna geri döndü.


38. dakikada Vargas'ın ortasında arka direkte Samet'in kafa vuruşu kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Tayyip, ağlara gönderdi. 1-0



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan OIguncan, Serkan Çimen


Adana Demirspor: Muric, Samet, Tayyip, Alper, Svensson, Gökhan, Stambouli, Yunus, Akintola, Vargas, Assombalonga


Yedekler: Vedat, Sinan, Balotelli, Belhanda, Erhun, İsmail, Bjarnason, Djokovic, Simon Deli, Rassoul


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Başakşehir: Volkan, Duarte, Ndayishimiye, Lucas, Şener, Berkay, Chadli, Trezeguet, Salih, Deniz, Okaka


Yedekler: Muhammed, Epureanu, Aleksic, Pizzi, Gulbrandsen, Tolga, Bedirhan, Emre, Muhammet, Atabey


Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer


Gol: Tayyip (dk. 38) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Yunus (Adana Demirspor), Ndayishimiye (Başakşehir)

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