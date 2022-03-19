Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada rakip yarı alanı içinde topla buluşan Vargas'ın ortasında Yunus penaltı noktası üzerinde topa hamle yapmak isterken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
19. dakikada Adana Demirspor, ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Vargas'ın şutunda top direkten oyuna geri döndü.
38. dakikada Vargas'ın ortasında arka direkte Samet'in kafa vuruşu kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Tayyip, ağlara gönderdi. 1-0
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan OIguncan, Serkan Çimen
Adana Demirspor: Muric, Samet, Tayyip, Alper, Svensson, Gökhan, Stambouli, Yunus, Akintola, Vargas, Assombalonga
Yedekler: Vedat, Sinan, Balotelli, Belhanda, Erhun, İsmail, Bjarnason, Djokovic, Simon Deli, Rassoul
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Başakşehir: Volkan, Duarte, Ndayishimiye, Lucas, Şener, Berkay, Chadli, Trezeguet, Salih, Deniz, Okaka
Yedekler: Muhammed, Epureanu, Aleksic, Pizzi, Gulbrandsen, Tolga, Bedirhan, Emre, Muhammet, Atabey
Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer
Gol: Tayyip (dk. 38) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Yunus (Adana Demirspor), Ndayishimiye (Başakşehir)