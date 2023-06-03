Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada savunmanın arkasında, ceza sahası içi sağ çaprazda topu aşan Keny'nin vuruşunda kaleyi hedef aldı. Kaleci Ertaç meşin yuvarlağı çıkartmayı başardı.
8. dakikada Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Stambouli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
10. dakikada sağ kanattan Deniz'in ortasında ceza sahası içinde Keny, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
26. dakikada Stambouli'nin hatalı pasından topu alan Figueiredo'nun ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-2
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Gulbrandsen
Yedekler: Karacic, Abdurrahim, Manev, Emre, Furkan, Cherif Ndiaye, Yusuf Erdoğan, Yıldırım, Nongoh, Gökhan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Başakşehir: Deniz Dilmen, Şener, Shaocong Wu, Touba, Caner, Berkay Özcan, Berkay Aydoğmuş, Deniz Türüç, Serdar, Keny, Figueiredo
Yedekler: Volkan, Duarte, Adnan, Batuhan, Lucas Biglia, Ayberk, Muhammet Arslantaş, Ömer, Lucas Lima, Yasin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Stambouli (dk. 8)(Adana Demirspor), Keny (dk. 10), Figueiredo (dk. 26)(Başakşehir)
Sarı kartlar: Ronrigues (Adana Demirspor)