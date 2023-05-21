Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 35.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sol kanattan topu alan Gedson Fernandes ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
61. dakikada topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
70. dakikada Cherif Ndiaye'nin ceza sahası içerisinde Romain Saiss'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Mustafa Kürşad penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
90+2. dakikada Rodrigues'in geri pasında Ertaç topu uzaklaştırmak istediği sırada Gedson Fernandes yerde kaldı. Hakem Kürşad Filiz, VAR'ın uyarısıyla pozisyon tekrarını izledi ve penaltı kararı verdi.
90+5. dakikada penaltıda topun başına geçen Vincent Aboubakar meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 1-4
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kürşad Filiz, İlker Takpak, Candaş Elbil
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Jorge Morel, Semih Güler, Rodrigues, Benjamin Stambouli (Gökhan İnler dk. 86 ?), Badou N'diaye, Yusuf Sarı, Akintola (Henry Onyekuru dk. 73), Cherif Ndiaye, Younes Belhanda (Gulbrandsen dk.90)
Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Manev, Emre Akbaba, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Mert Çetin, Nongoh,
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Roiser, Romain Saiss, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic (Umut Meraş dk. 90+7 ?), Gedson Fernandes, Nathan Redmond (Maxim dk. 90+7 ?), Salih Uçan (Necip Uysal dk. 86 ?), Cenk Tosun (Tayfur Bingöl dk. 85 ?), Vincent Aboubakar (Jackson Muleka dk. 90+8 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Kesgin, Welinton, Semih Kılıçsoy, Ege Tıknaz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Younes Belhanda (dk. 19) (Adana Demirspor), Vincent Aboubakar (dk. 45+ ve 90+5 pen.), Gedson Fernandes (dk. 46), Cenk Tosun (dk. 72) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Vincenzo Montella (dk. 77) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Akintola, Rodrigues, Ertaç (Adana Demirspor), Gedson Fernandes, Salih Uçan, Roiser, Colley, Hadziahmetovic (Beşiktaş)