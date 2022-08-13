Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 2.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Adana Demirspor'da Samet Akaydın, ceza alanına girip sert vurdu. Robin Yalçın'a çarpan top Akintola'nın önünde kaldı. Bu oyuncu topu kontrol edip sağ çaprazdan kaleye şut çekti. Kaleci Muammer uzanarak kornere gönderdi.
10. dakikada Adana Demirspor'da Belhanda, ceza alanı önün sol çaprazında yerden kale içerisinde gönderdi. Assombalonga mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.
14. dakikada DG Sivasspor sağdan korner atışı kazandı. Topu alan Gradel'in orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Ertaç geri çeldi.
18. dakikada Adana Demirspor'da Akintola topla hareketlenip ceza alanı içerisinde yerden gönderdi. Arka direkte bulunan Assombalonga dokunamayınca Adana Demirspor mutlak golden oldu.
25. dakikada Adana Demirspor'da ceza yayı önünde topu kontrol eden Gökhan İnler önünü boşaltıp sert vurdu, kaleci Muammer uzanarak avuç içiyle kornere gönderdi.
41. dakikada Adana Demirspor'da Rakitskyi'nin pasında topu kontrol eden Belhanda ceza ayayı üzerinden kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Top sol direğe çarparak ağlara gitti. 1 – 0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mert Güzenge, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
Adana Demirspor: Ertaç, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Assambalonga
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Semih, Mustafa, Bjarnason, Manev, Yusuf, Balotelli, Berk, Stambouli
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
DG Sivasspor: Muammer, Caner, Appindangoye, Ziya, Murat, Ulvestad, Robin (Cofie dk. 43), Gradel, Kerem, Erdoğan, Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, N'jie, Angileski, Keita, Özkan, James, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Belhanda (dk. 41) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Rıza Çalımbay (DG Sivasspor)