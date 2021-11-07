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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, evinde Hatayspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Munir topu köşeden çıkardı.


55. dakikada Vargas'ın kullandığı köşe atışında arka direkte Samet'in kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.


64. dakikada Vargas'ın ceza sahasına gönderdiği topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Yunus, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


80. dakikada Boudjemaa'nın derinlemesine pasına hareketlenen Kamara'nın penaltı noktasına göndermek istediği top Rassoul'a çarparak kornere gitti.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan


Adana Demirspor: Muric, Samet, Svensson (Tarık dk. 90 ?), Simon Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus (Semih dk. 84 ?), Vargas (Metehan dk. 73), Akintola (Bjarnason dk. 90 ?), Balotelli (Assombalonga dk. 73)


Yedekler: Ferhat, Tayyip, Kaan, İzzet, Gökhan


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil, Adekugbe, Ribeiro, Boudjemaa (Emre dk. 89 ?), Lobzhanidze (Kamara dk. 68), El Kaabi (Saint-Louis dk. 75), Traore (Muhammed dk. 75), Diouf


Yedekler: Abdullah, Burak, Falette, Emre, Bülent, Sadık, Eren


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gol: Yunus (dk. 64) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Samet, Yunus, Semir (Adana Demirspor), Diouf, Kamara (Hatayspor)

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