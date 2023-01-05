Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye kafa vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ethemi'nin şutu kaleci Ertaç'da kaldı.

25. dakikada Gökhan İnler'in ara arasıyla ceza sahasına giren Gulbrandsen, Okan Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada beyaz noktanın başına geçen Belhanda'nın şutunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

29. dakikada VAR kararıyla kaleci Jensen'in iki ayağının da kale çizgisi üzerinde olmaması nedeniyle hakem Mete Kalkavan penaltının tekrar kullanmasına karar verdi. Bir kez daha penaltıyı kullanan Belhanda, topu ve kaleci ayrı köşelere gönderdi. 1-0

33. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Ndiaye kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Jensen son anda topa uzanarak kornere çeldi.

42. dakikada topu önünde bulan Belhanda, ceza yayının etrafında yerden şutunu çekerken kaleci Jensen ayağıyla topu çeldi. Dönen topa Yusuf Sarı vurdu, kaleci Jensen gole izin vermedi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mete Kalkava, Ceyhun Sesigüzel, Ergin Gözütok

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Manev, Rodrigues, N'Diaye, Gökhan İnler, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Gulbrandsen

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Akintola, İsmail Çokçalış, Emre Akbaba, Gökhan Töre, Berk Yıldız, Stambouli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan, Melih, Emir, Muammer, Rcoa, Ethemi, İbrahim

Yedekler: Mehmet Yeşil, Cajic, Oğuzhan Berber, Vefa Temel, Yusuf Özer, Ali Yaşar, Kağan Bağış, Mehremic, Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Belhanda (dk. 29 pen.) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Belhanda (Adana Demirspor), Okan Erdoğan (İstanbulspor)