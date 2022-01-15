Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ortaladığı topa arka direkte Mustafa Pektemek hareketlendi ancak Adana Demirspor'da Samet öncesinde kafa vurarak topu kornere çeldi.

54. dakikada Adana Demirspor'da kendi yarı alanında topu alan Sinan, Assombalonga'ya uzun bir ara pası gönderdi. Ceza sahası içerisine giren Assombalonga'nın, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Lung meşin yuvarlağın sahibi oldu.

59. dakikada Kayserispor'da Carole'ün sol kanattan uzun kullandığı taç atışında savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden İbrahim gelişine vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan gelişen atağında Akintola'nın çaprazdan vuruşu kaleci Lung'da kaldı.

87. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında Onur topu ceza sahasına ortaladı. Samet'in kafasından seken topu kale önünde İlhan Parlak aldı. İlhan, geriden gelen Mane'ye psaını aktardı. Mane'nin ceza sahası içi sağ çaprazında gelişine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Candal Elbil

Adana Demirspor: Muric, Tayyip, Samet, Semih, Tarık (Lucas Castro dk. 77), Sinan, Belhanda (Gökhan dk. 68), Yunus (Metehan dk. 82 ?), Akintola (Vargas dk. 68), Bjarnason, Assombalonga

Yedekler: Ferhat, Vedat, İzzet, Mustafa, Emrecan, Emircan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kayserispor: S.Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole (Ramazan dk. 85 ?), M. Cardoso (Carlos Mane dk. 61), İbrahim (Olivier Kemen dk. 85 ?), Attamah, Gökhan (Emrah dk. 61), Mustafa, Gavranovic (İlhan dk. 77)

Yedekler: Cenk, Bilal, Talha, Yasir, Nuretin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Assombalonga (dk.26) (Adana Demirspor), Mane (dk. 87) (Kayserispor)