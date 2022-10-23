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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor sahasında, Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Onyekuru'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın şutunu savunma uzaklaştırdı.


9. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Akitontola'nın şutu direğe çarparak dışarı gitti.


14. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası içinde Akintola'nın vuruşu kaleyi bulmadı.


17. dakikada Onyekuru sol çaprazdan ceza yayı üzerinde bulunan Ndiaye'ye pasını attı. Topla buluşan Ndiaye'nin bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.


22. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Diof'un kafa vuruşunda top Adil'in önüne düştü. Adil'in şutunda top kaleci Ertaç'tan döndü. Dönen topu Diof tamamladı. 0-1


32. dakikada sağ kanattan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda Akintola kafa vuruşunu yaptı. Sehic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcin


Adana Demirspor: Ertaç, Samet, Onyekuru, Belhanda, Akintola, N'diaye, Emre, Svensson, Rakitskyi, Rodrigues, Stambouli


Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Semih, Bjnarnason, Assombalonga, İsmail, Guldbrandsen, Yusuf Sarı, Erhun Öztümer, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Vinvenzon Montella


Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Zymer Bytyqi, Guilherme, Soner Dikmen, Quesada, Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Endri Çekici, Michalak, Diouf


Yedekler: Erhan, Yasir Subaşı, Muhammet Demir, Robert Muric, Khraman Demirtaş, Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Almeida Paz, Ahmet Karademir, Amilton Da Silva


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Akintola (dk. 32) (Adana Demirspor), Diof (dk. 22) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Sehic (Konyaspor)

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