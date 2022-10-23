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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor sahasında, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


52. dakikada ceza yayı üzerinde Emre'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


56. dakikada Guilherme'nin sol kanattan sol kanattan ceza sahasına ortasında Oğulcan'ın bekletmeden vuruşu kaleyi bulmadı.


65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf'un şutu yandan az farkla dışarı gitti.


84. dakikada Yusuf'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Assombalonga'nın kafa vuruşunda top defanstan sekti. Seken topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top auta çıktı.


90+5. dakikada Semih'in topuk pasında ceza sahasında Ndaiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcin


Adana Demirspor: Ertaç, Samet, Onyekuru (Assombalonga dk. 84 ?), Belhanda, Akintola (Yusuf Sarı dk. 65), N'diaye, Emre (Gulbrandsen dk. 75), Svensson, Rakitskyi (Semih Güler dk. 75), Rodrigues, Stambouli (Gökhan İnler dk. 84 ?)


Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Bjnarnason, İsmail, Erhun Öztümer,


Teknik Direktör: Vinvenzon Montella


Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Zymer Bytyqi (Amilton dk. 60), Guilherme, Soner Dikmen (Oğulcan Ülgün dk. 46), Quesada, Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Endri Çekici (Bruno Paz dk. 46), Michalak (Muric dk. 89 ?), Diouf (Muhammet Demir dk. 66)


Yedekler: Erhan, Yasir Subaşı, Muhammet Demir, Robert Muric, Khraman Demirtaş, Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Almeida Paz, Ahmet Karademir, Amilton Da Silva


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Akintola (dk. 32) (Adana Demirspor), Diof (dk. 22) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Rakitskiy (Adana Demirspor), Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Sehic, Ahmet Oğuz, Bruno Pazi R. Muric (Konyaspor)

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