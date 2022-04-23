İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada Trabzonspor'un kontra atağında Bakasetas'ın orta sahadan çıkardığı topu alan Djaniny, Cornelius ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan ve ilk vuruşu Muric'ten dönen Djaniny, ikinci şutunda topu ağlara gönderdi. 3-0


75. dakikada Adana Demirspor ‘un rakip ceza sahasının dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Vargas, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-1


84. dakikada Adana Demirspor'da Remy, Svensson'un penaltı noktasına çevirdiği topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.


90. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında Vargas topla buluştu. Vargas, bekletmeden düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.


90+2. dakikada Adana Demirspor'dan Samet, Ahmetcan'ın müdahalesi sonucu ceza sahası içerisinde yerde kaldı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.


90+3. dakikada penaltı için topun başına geçen Remy, meşin yuvarlağı auta gönderdi.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Mustafa Sönmez


Adana Demirspor: Muric, Simon Deli (Tayyip dk. 46), Samet, Rassoul (Alper dk. 70), Svensson, Bjarnason (Djokovic dk. 89 ?), Gökhan, Vargas, Akintola (Erhun dk. 70), Yunus, Assombalonga (Remy dk. 83 ?)


Yedekler: Vedat, Semih, Sinan, Mustafa, İsmail


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Denswil, Dorukhan, Peres (Ahmetcan dk. 30), Siopis, Kouassi (Djaniny dk. 46), Hamsik (Berat dk. 89 ?), Abdülkadir (Bakasetas dk. 46) Visca (Yusuf dk. 79) Cornelius


Yedekler: Erce, Koita, İsmail, Puchacz, Serkan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Vargas (dk. 75) (Adana Demirspor), Peres (dk.7 pen.), Cornelius (dk. 12), Djaniny (dk. 61) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Simon Deli (Adana Demirspor), Uğurcan (Trabzonspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.