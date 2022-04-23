Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Trabzonspor'un kontra atağında Bakasetas'ın orta sahadan çıkardığı topu alan Djaniny, Cornelius ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan ve ilk vuruşu Muric'ten dönen Djaniny, ikinci şutunda topu ağlara gönderdi. 3-0

75. dakikada Adana Demirspor ‘un rakip ceza sahasının dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Vargas, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

84. dakikada Adana Demirspor'da Remy, Svensson'un penaltı noktasına çevirdiği topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

90. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında Vargas topla buluştu. Vargas, bekletmeden düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.

90+2. dakikada Adana Demirspor'dan Samet, Ahmetcan'ın müdahalesi sonucu ceza sahası içerisinde yerde kaldı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı için topun başına geçen Remy, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Mustafa Sönmez

Adana Demirspor: Muric, Simon Deli (Tayyip dk. 46), Samet, Rassoul (Alper dk. 70), Svensson, Bjarnason (Djokovic dk. 89 ?), Gökhan, Vargas, Akintola (Erhun dk. 70), Yunus, Assombalonga (Remy dk. 83 ?)

Yedekler: Vedat, Semih, Sinan, Mustafa, İsmail

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Denswil, Dorukhan, Peres (Ahmetcan dk. 30), Siopis, Kouassi (Djaniny dk. 46), Hamsik (Berat dk. 89 ?), Abdülkadir (Bakasetas dk. 46) Visca (Yusuf dk. 79) Cornelius

Yedekler: Erce, Koita, İsmail, Puchacz, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Vargas (dk. 75) (Adana Demirspor), Peres (dk.7 pen.), Cornelius (dk. 12), Djaniny (dk. 61) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Simon Deli (Adana Demirspor), Uğurcan (Trabzonspor)