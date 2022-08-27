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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1- Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takamın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Kevin Rodrigues'in yaklaşık 35 metreden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın solundan ağlara gitti. 1-0


14. dakikada Rodrigues'in defans arkasına gönderdiği topta Akintola'nın aşırtma vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti.


22. dakikada soldan Lenjani'nin ortasında ceza alanında topa yükselen Avounnou'nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.


38. dakikada Ndiaye pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Candaş Elbil


Adana Demirspor: Ertaç, Tayyip, Samet, Svensson, Rodrigues, Ndiaye, Bjarnason, Akintola, Stambouli, Onyekuru, Dzyuba


Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Semih, Assombalonga, Belhanda, İsmail, Yusuf, Balotell, Berk, Gökhan


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Ümraniyespor: Serkan, Glumac , Allyson, Serkan, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Avounou, Isaac, Metehan, Bettaieb


Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Gheorge, Onur, Onur, Umut, Del Valle, Geraldo, Kartal


Teknik Direktör: Recep Uçar


Gol: Rodrigues (dk. 6) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Dzyuba (Adana Demirspor), Mrsic (Ümraniyespor)

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