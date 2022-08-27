İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64. dakikada Avounuo'nun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Serkan Göksu'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.


67. dakikada Kartal'ın ceza yayından sağ ayağıyla sağ köşeye doğru yerden yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.


78. dakikada Serkan'ın sağ kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.


79. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kornere çeldi.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Candaş Elbil


Adana Demirspor: Ertaç, Tayyip, Samet, Svensson, Rodrigues, Ndiaye, Bjarnason (Belhanda dk. 60), Akintola (Yusuf dk. 72), Stambouli (Gökhan dk. 59), Onyekuru (Yusuf dk. 81?), Dzyuba (Balotelli dk. 46)


Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Assombalonga, İsmail, Berk


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Ümraniyespor: Serkan, Glumac, Allyson, Serkan (Del Valle dk. 83 ?), Lenjani, Oğuz, Mrsic (Kartal dk. 46), Avounou, Isaac, Metehan (Onur dk. 63), Bettaieb (Umut dk. 46)


Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Gheorge, Onur, Geraldo


Teknik Direktör: Recep Uçar


Gol: Rodrigues (dk. 6) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Dzyuba, Rodrigues (Adana Demirspor), Mrsic, Glumac (Ümraniyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.