Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 4.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Avounuo'nun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Serkan Göksu'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.
67. dakikada Kartal'ın ceza yayından sağ ayağıyla sağ köşeye doğru yerden yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.
78. dakikada Serkan'ın sağ kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.
79. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kornere çeldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Candaş Elbil
Adana Demirspor: Ertaç, Tayyip, Samet, Svensson, Rodrigues, Ndiaye, Bjarnason (Belhanda dk. 60), Akintola (Yusuf dk. 72), Stambouli (Gökhan dk. 59), Onyekuru (Yusuf dk. 81?), Dzyuba (Balotelli dk. 46)
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Assombalonga, İsmail, Berk
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Ümraniyespor: Serkan, Glumac, Allyson, Serkan (Del Valle dk. 83 ?), Lenjani, Oğuz, Mrsic (Kartal dk. 46), Avounou, Isaac, Metehan (Onur dk. 63), Bettaieb (Umut dk. 46)
Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Gheorge, Onur, Geraldo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Rodrigues (dk. 6) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dzyuba, Rodrigues (Adana Demirspor), Mrsic, Glumac (Ümraniyespor)