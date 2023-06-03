Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Rodrigues'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Morel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
55. dakikada Gulbrandsen'in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda kaleci meşin yuvarlak Deniz'de kaldı.
61. dakikada ceza sahası içinde Touba'nın müdahalesiyle Belhanda düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Belhanda'nın kullandığı penaltıda kaleci Deniz topu çıkarttı. Belhanda dönen topu kafa vuruşuyla tamamlamak istese de Deniz yine topu çıkartmayı başardı.
70. dakikada Berkay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Duarte'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç son anda meşin yuvarlağı çıkarttı.
80. dakikada Yusuf'tan kazandığı topla ceza sahası içerisine giren Emre, penaltı noktasından şutunu çekti. Kaleci Deniz meşin yuvarlağı çıkartmayı başardı.
86. dakikada Caner'in ön direğe pasında topu alan Keny'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail (Manev dk. 78), Morel (Yıldırım dk. 87 ?), Semih, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye (Gökhan dk. 87 ?), Yusuf Sarı, Akintola (Emre dk. 78), Belhanda, Gulbrandsen (Cherif Ndiaye dk. 62)
Yedekler: Karacic, Abdurrahim, Furkan, Yusuf Erdoğan, Nongoh
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Başakşehir: Deniz Dilmen, Şener (Lucas Lima dk. 57), Shaocong Wu (Duarte dk. 67), Touba, Caner, Berkay Özcan, Berkay Aydoğmuş (Lucas Biglia dk. 57), Deniz Türüç, Serdar (Batuhan dk. 90 ?), Keny, Figueiredo (Januzaj dk. 57)
Yedekler: Volkan, Ayberk, Muhammet Arslantaş, Ömer, Yasin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Stambouli (dk. 8), Morel (dk. 48) (Adana Demirspor), Keny (dk. 10, 86), Figueiredo (dk. 26)(Başakşehir)
Sarı kartlar: Rodrigues (Adana Demirspor), Januzaj (Başakşehir)