Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Corendon Alanyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Efecan'nın kafayla içeriye çevirdiği topla buluşan Koulouris, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada Adana Demirspor'un kontratağında Rodrigues, soldan ilerleyerek rakip ceza sahasına ortasını yaptı. Topu önüne alan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
42. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf'un, sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
45+5. dakikada Adana Demirspor atağında rakip ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Onyekuru, müsait pozisyondaki Belhanda'yı gördü. Topu alan Belhanda, düzgün kontrolünün ardından plase bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 2-1
45+7. dakikada Koulouris'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Semih Güler'in eline temas etmesi nedeniyle hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.
45+11. dakikada beyaz noktanın başına geçen Efecan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Barrios, Semih, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Cherif Ndiaye
Yedekler: Vedat Karakuş, Yıldırım Mert Çetin, Manev, Abdurrahim Dursun, İsmail Cokçalış, Gökhan İnler, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Gulbrandsen
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Corendon Alanyaspor: Runarsson (Yusuf dk. 35), Furkan, Rassoul, Balkovec, Pereira, Leroy Fer, Doumbia, Umut Güneş, Efecan, Cavaleiro, Koulouris
Yedekler: Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Erencan Yardımcı, Eduardo, Fatih Aksoy, Candeias, Oğuz Aydın, Feddal, Lusamba
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Cherif Ndiaye (dk. 18), Belhanda (dk. 45+5) (Adana Demirspor), Koulouris (dk. 11), Efecan (dk.45+ 11 pen.) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Furkan, Koulouris (Corendon Alanyaspor)