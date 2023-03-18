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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Larsson'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin dışarı çıktı.


15. dakikada orta sahada topu bir anda önünde bulan Wright kaleye uzak mesafeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


27. dakikada Wright'ın ceza sahası dışında sert şutunda kaleci Ertaç topa hakim oldu.


33. dakikada Yusuf Sarı ceza sahası dışından şutunu çekerken top savunmadan sekti. Seken topu önünde bulunan Emre Akbaba düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


45+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı şutunu çekti, top savunmadan sekerek Cherif Ndiaye'nin önünde kaldı. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Bilal Gölen


Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Yusuf, Stambouli, N'diaye, Akintola,


Emre, Cherif Ndiaye


Yedekler: Karacic, Morel, Manev, İsmail Çokçalış, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Soni, Gökhan İnler, Ali Boyacı


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Antalyaspor: Helton Leite, Floranus, Veysel, Emrecan, Güray, Ndao, Bünyamin, Ufuk, Larsson, Fredy, Wright


Yedekler: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Cemali Sertel, Gerxhaliu, Bertuğ Yıldırım, Ömer Toprak, Nakajima, Mampasi, Ghacha, Szabo


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Goller: Emre Akbaba (dk. 33), Cherif Ndiaye (dk. 45+2) (Adana Demirspor)


Sarı kart: Mert Çetin (Adana Demirspor)

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