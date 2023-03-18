İhlas Haber Ajansı

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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - FTA Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

0 yendi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Leite son anda topu kornere çeldi.


56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Cherif Ndiaye, Veysel Sarı ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.


59. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cherif Ndiaye'nin şutunda kaleci Leite gole izin vermedi.


66. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Güray Vuray'ın şutunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.


83. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası önünde Emre Akbaba'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.


86. dakikada Emre Akbaba ile verkaç yapan Onyekuru'nun kaleci Leite ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top yandan dışarı gitti.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Bilal Gölen


Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Yusuf (Onyekuru dk. 73), Stambouli, N'diaye (Morel dk. 90+2 ?), Akintola (Gulbrandsen dk. 86 ?), Emre, Cherif Ndiaye (Gökhan İnler dk. 73)


Yedekler: Karacic, Manev, İsmail Çokçalış, Furkan Soyalp, Soni, Ali Boyacı


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


FTA Antalyaspor: Helton Leite, Floranus (Nakajima dk. 46), Veysel, Emrecan, Güray (Cemali Sertel dk. 87 ?), Ndao (Ömer Toprak dk. 61), Bünyamin (Ghacha dk. 73), Ufuk, Larsson, Fredy (Bertuğ Yıldırım dk. 61), Wright


Yedekler: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Gerxhaliu, Mampasi, Ghacha, Szabo


Teknik Direktör: Alfons Groenendijk


Goller: Emre Akbaba (dk. 33), Cherif Ndiaye (dk. 45+2) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Mert Çetin (Adana Demirspor), Veysel Sarı, Ömer Toprak (Antalyaspor)

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