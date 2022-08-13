Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 2.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, DG Sivasspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada rakibin atağını kontratağa çeviren Adana Demirspor'da Belhanda sağdan uzun pas ile Akintola'yı gördü. Bu oyuncu ceza alanı yan çizgisinden ikinci direğe ortaladı, Onyekuru kalecinin uzanamayacağı köşeye kafa ile topu göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
63. dakikada Ulvastad'ın pasında ceza alanında bulunan James aşırtmak istedi, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
70. dakikada Onyekuru defans arkasına sarkan Balotelli'yi gördü. Bu oyuncu ceza alanına girip yerden gönderdi. Arka direkte bulunan Akintola dokunarak topu filelere gönderdi. 3-0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mert Güzenge, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
Adana Demirspor: Ertaç, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Svensson, Ndiaye (Stambouli dk. 79), Gökhan (Semih dk. 85 ?), Akintola (Yusuf dk. 79), Onyekuru, Belhanda (Bjarnason dk. 79), Assambalonga (Balotelli dk. 64)
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Mustafa, Manev, Berk
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
DG Sivasspor: Muammer, Caner, Appindangoye, Ziya, Murat, Ulvestad, Robin (Cofie dk. 43), Gradel (Uğur dk. 86 ?), Kerem (Angileski dk. 71), Erdoğan (N'jie dk. 71), Yatabare (James dk. 46)
Yedekler: Ali Şaşal, Goutas, Keita, Özkan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Belhanda (dk. 41), Onyekuru (dk. 51), Akintola (dk.70) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Rakitskiy, Belhanda (Adana Demirspor), Rıza Çalımbay (DG Sivasspor)