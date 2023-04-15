Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Belhanda'nın şık bir çalımla ceza sahası içerisine girip, yaptığı sert vuruşta kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
11. dakikada Rodrigues'in soldan ceza sahası içerisine girip verdiği pasta topla buluşan Akintola'nın sert vuruşunda Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
18. dakikada Yusuf'un ara pasıyla topla buluşan Akintola'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Fabiano'nun ters dokunuşunda Akintola ceza sahası içerisinde topla buluştu. Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
26. dakikada Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
27. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında topla buluşan Yusuf, topla beraber ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ümit Öztürk, O. Gökhan Bilir, M. Salih Mazlum
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Barrios, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Ndiaye
Yedekler: Vedat, Onyekuru, Manev, İsmail, Emre, Guldrandsen, Furkan, Yusuf, Mert, Gökhan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Tarkan, Djilobodji, Yasin, Mickael Tırpan, Mustafa, Hajradinovic, Eysseric, Chouiar, Fall
Yedekler: Erdem, Ryan Donk, Tunay, Koita, M. Ben Ouanes, Ahmet, Bahoken, Gökhan, Aytaç, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Akintola (dk. 18, 20), Yusuf (dk. 27) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Yasin, Djilobodji (Kasımpaşa)