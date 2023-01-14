Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Bjarnason'un sol kanattan ceza sahasına ortasında, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Radakovic'in kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
64. dakikada Taylan, ceza sahası içine yerden ortasını açtı. Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Ertaç son anda yatarak gole izin vermedi.
66. dakikada Stambouli, serbest vuruşu pasla kullanarak Emre Akbaba'ya aktardı. Kaleye uzak mesafeden sert bir şekilde şutunu çeken Emre, topu filelere gönderdi. 2-1
75. dakikada Zahid, ceza sahası sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ertaç, son anda topa uzanarak kornere çeldi.
77. dakikada orta alanda topla buluşan Gökhan İnler, ceza sahasına girdiği anda şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
77. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu defans uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Gökhan İnler ceza sahasına girdiği anda vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
88. dakikada Radakovic ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Ertaç, topu kornere çeldi.,
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Burak Şeker, Tuğberk Curbay, Süleyman Özay
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Manev , Stambouli, Bjanarson (Berk Yıldız dk.79), Gökhan İnler, N'Diaye, Akintola (Abdurrahim Dursun dk. 46), Emre (Erhun Öztümer (dk. 89 ?), Onyekuru (Yusuf Sarı dk. 41)
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İsmail Çokçalış, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Nongoh, Erhun Öztümer, Berk Yıldız, Ata Öztürk
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
MKE Ankara Gücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon (Yasin Güreler dk. 85 ?), Diack (Zahid dk. 71), Emre Kılınç (Chatzigiovanis dk. 71), Taylan Antalyalı, Tolga (Macheda dk. 85 ?), Beridze (Pedrinho dk. 85), Sowe
Yedekler: Gökhan Akkan, Atakan Çankaya, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Pedrinho, Zahid, Furkan Ceylan, Macheda, Chatzigiovanis, Rodrigues
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Yusuf Sarı (dk. 49), Emre Akbaba (dk. 66), Gökhan İnler (dk. 77) (Adana Demirspor), Radakovic (dk. 61) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Semi Güler, Stambouli (Adana Demirspor), Diack (Ankaragücü)