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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Corendon Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


54. dakikada Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Rodrigues'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.


56. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağ kanattan rakiplerine geçerek ceza sahasına giren Yusuf'un şutunda top filelerle buluştu. 3-2


66. dakikada Rodrigues'in soldan pasında ceza sahası içinde Belhanda gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-2


74. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde Eduardo'nun sert şutunda top direkten döndü.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Bilal Gölen


Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Barrios, Semih, Rodrigues (Abdurrahim dk. 86 ?), Stambouli (Gökhan dk. 75), Badou Ndiaye, Yusuf Sarı (Yusuf Erdoğan dk. 90 ?), Onyekuru (Furkan dk. 84 ?), Belhanda (Gulbrandsen dk. 85 ?), Cherif Ndiaye


Yedekler: Vedat Karakuş, Yıldırım Mert Çetin, Manev, İsmail Cokçalış


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Corendon Alanyaspor: Runarsson (Yusuf dk. 35), Furkan, Rassoul, Balkovec, Pereira, Leroy Fer (Eduardo dk. 46), Doumbia (Lusamba dk. 70) Umut Güneş, Efecan, Cavaleiro (Oğuz dk. 85 ?), Koulouris (Erencan dk. 70)


Yedekler: Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Fatih Aksoy, Candeias, Feddal


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Cherif Ndiaye (dk. 18), Belhanda (dk. 45+5 ve 66), Yusuf (dk. 56) (Adana Demirspor), Koulouris (dk. 11), Efecan (dk.45+ 11 pen.) (Corendon Alanyaspor)


Sarı kartlar: Svensson (Adana Demirspor), Furkan, Koulouris (Corendon Alanyaspor)

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