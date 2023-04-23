Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 4 - Kayserispor: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Rodrigues soldan ceza sahasına ortasında Cherif Ndiaye'nin gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Thiam kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
27. dakikada Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta topu kaleci Bilal Bayazıt'ın üstünden ağlara gitti. 2-1
30. dakikada soldan rakip ceza sahasına sokulan Mane'nin ortasında arka direkte Thiam filelere yolladı. 2-2
32. dakikada İsmail Çokçalış'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2
42. dakikada Adana Demirspor atağında sağdan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahası içerisine girer girmez Cherif Ndiaye'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top ağlarla buluştu. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
45+4. dakikada Kayserispor atağında sağ kanattan derine inen Uzodimma, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa yükselen Mane, kafayla Thiam'ın önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 3-3
45+6. dakikada Adana Demirspor atağında sağdan ilerleyen Yusuf, çaprazdan ceza sahasına yaklaşırken orta şut karışımı vuruşu ağlara gitti. 4-3
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Altan, E. Eray Eyisoy
Adana Demirspor: Ertaç, Semih, Rodrigues, Morel, İsmail, Gökhan, Stambouli, Onyekuru, Yusuf, Belhanda, C. Ndiaye
Yedekler: Karacic, Vedat, Abdurrahim, Manev, Emre, Gulbrandsen, Furkan, Yusuf, Mert, Nongoh
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Kayserispor: Bilal, Arif, Uzodimma, Attamah, Gökhan, Ackah, Mensah, Cardroso, Kemen, Mane, Thiam
Yedekler: Cenk, Kolovetsios, Emrah, Gavranovic, İlhan, Berat, Ramazan, Ethem, Ahmet, Mert
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: C. Ndiaye (dk. 7 ve 42), Belhanda (dk. 32), Yusuf (dk. 45+4) (Adana Demirspor), Thiam (dk. 24, 30 ve 45+6) (Kayserispor)