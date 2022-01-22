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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 5-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Adana Demirspor'da savunmanın arkasına sarkarak topu alan Belhanda, sağ ayağıyla vurdu ancak top üstten auta gitti.


58. dakikada Assombalonga'nın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus, topu düzgün vuruşuyla ağlara gönderdi. 2-0


67. dakikada Adana Demirspor'da ceza yayı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Vargas'ın altıpasa yükselttiği topa gelişine vuran Assombalonga, topu ağlarla buluşturdu. 3-0


83. dakikada Adana Demirspor'da Yunus'un ara pasında topla buluşan Balotelli, gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu. 4-0


90. dakikada Adana Demirspor'da savunmanın arkasına sarkan topu alan Yunus Akgün, kaleci Viviano'nun yanında topu ağlara gönderdi. 5-0



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci


Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha (Semih dk. 82 ?) Samet, Kaan, Yunus, Gökhan (Bjarnason dk. 75) Stambouli, Vargas (Akintola dk. 75), Belhanda (Lucas Castro dk. 75), Assombalonga (Balotelli dk. 82)


Yedekler: Ferhat, Sinan, Mustafa, Alper, İsmail


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Fatih Karagümrük: Viviano, Burak, Balkovec (Alparslan dk. 66), Biraschi, Salih, Biglia, Bistrovic (Traore dk. 66), Karamoh, Jimmy (Arveladze dk. 46), Emre (Tunay dk. 77) Borini


Yedekler: Utku, Münir, Adnan, Zukanovic, Caner, Baniya


Yardımcı Antrenör: Gökhan Kağıtçıoğlu


Goller: Assombalonga (dk. 35 ve 67), Yunus (dk. 58 ve 90), Balotelli (dk. 83) (Adana Demirspor)


Kırmızı Kart: Karamoh (dk. 31) (Fatih Karagümrük)


Sarı Kartlar: Samet (Adana Demirspor), Jimmy, Borini, Balkovec, Biglia (Fatih Karagümrük)

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