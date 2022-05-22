Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 5-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Göztepe'de Atakan Çankaya, Balotelli'nin vuruşundaki topa yaptığı ters müdahalenin ardından meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-0

33. dakikada Adana Demirspor'da Yunus'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mario Balotelli, sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu 2-0

36. dakikada Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Vargas'ın sol taraftan altıpasa doğru yaptığı ortada etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 3-0

44. dakikada Adana Demirspor'da Mario Balotelli Yunus'un pasıyla ceza sahası içerisinde sol köşeye sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

45. dakikada Göztepe'de Efe Can'ın pasında Mihokejevic topu ayağından kaçırdı. Pozisyonu takip eden Erhun araya girdi ve kaleci Arda'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. 5-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil Çetin

Adana Demirspor: Vedat, İsmail, Samet, Tayyip, Alper, Gökhan, Mustafa, Yunus, Erhun, Vargas, Balotelli

Yedekler: Muric, Alper, Semih, Sinan, Akintola, Bjarnason, Hijran Ali, Dokovic, Simon Deli, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Göztepe: Arda, Atakan, Kahraman, Mihojevic, Kerim, Efe, Yalçın, Berkan, Tijanic, Ege, Di Santo

Yedekler: Eren, Baku, Yusuf, İzzet, Atalay, Yunus, Kaan, Burak, Arda, Mete

Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu

Goller: Atakan (dk. 25 kk.), Balotelli (dk. 33,36 ve 44), Erhun (dk. 45) (Adana Demirspor)