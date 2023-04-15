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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye'nin sert vuruşunda kaleci Günay topu güçlükle çeldi.


54. dakikada ceza sahası önünde topu bulan Aytaç'ın sert vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.


55. dakikada Svensson, Cherif Ndiaye'ye pasını gönderdi. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.


62. dakikada Akintola'nın ceza sahasın ortasında Svensson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


80. dakikada Yusuf'un pasında sağ kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0


86. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Morel'e Aytaç'ın yaptığı faul sonrası hakem oyunu devam ettirdi.


90. dakikada hakem Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı sonucu incelemeye gitti. Hakem Ümit Öztürk, inceleme sonucu penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Ümit Öztürk, O. Gökhan Bilir, M. Salih Mazlum


Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Barrios, Semih (Mert dk. 82 ?), Rodrigues, Stambouli, Cherif Ndiaye (Guldrandsen dk. 82 ?), Yusuf Sarı (Gökhan dk. 65), Akintola, Belhanda, Ndiaye (Onyekuru dk. 65)


Yedekler: Vedat, Manev, İsmail, Emre, Furkan, Yusuf


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Tarkan, Djilobodji, Yasin (M. Ben Ouanes dk. 64), Mickael Tırpan, Mustafa (Koita dk. 46), Hajradinovic (Aytaç dk. 46), Eysseric, Chouiar, Fall


Yedekler: Erdem, R.Donk, Tunay, Ahmet, Bahoken, Gökhan, Hadergjonaj


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Akintola (dk. 18 ve 20), Yusuf (dk. 27), Ndiaye (dk. 80), Belhanda (dk. 90 pen.) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Semih, Barrios (Adana Demirspor), Yasin, Djilobodji, Fabiano (Kasımpaşa)

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