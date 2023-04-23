Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 5 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Kayserispor'u 5-3 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanattan Belhanda'nın ortasında ön direkte Onyekuru'nun şutunda top dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonda Onyekuru'ya faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı kararı verdi.
52. dakikada beyaz noktanın başına gelen Onyekuru, topu filelerle buluşturdu: 5-3
72. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında arka direkte Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda yerden seken top dışarı çıktı.
78. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
81. dakikada Adana Demirspor'da Ndiaye, kaleye yönelmek isterken kaleci Bilal'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR incelemesinin ardından faulü yapan kaleci Bilal Bayazit'e kırmızı kart göstererek oyundan attı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Altan, E. Eray Eyisoy
Adana Demirspor: Ertaç, Semih, Rodrigues, Morel, İsmail (Abdurrahim dk. 90 ?), Gökhan (Furkan dk. 86 ?), Stambouli, Onyekuru (Gulbrandsen dk. 73), Yusuf (Yusuf Erdoğan dk. 86 ?), Belhanda (Emre dk. 73), C. Ndiaye
Yedekler: Karacic, Vedat, Manev, Mert, Nongoh
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Kayserispor: Bilal, Arif (Ramazan dk. 57), Uzodimma, Attamah, Gökhan, Ackah (Gavranovic dk. 76), Mensah, Cardroso (Cenk dk. 83 ?), Kemen, Mane, Thiam (Emrah dk. 83 ?)
Yedekler: Cenk, Kolovetsios, İlhan, Berat, Ethem, Ahmet, Mert
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: C. Ndiaye (dk. 7 ve 42), Belhanda (dk. 32), Yusuf (dk. 45+4), Onyekuru (dk. 53 pen.) (Adana Demirspor), Thiam (dk. 24, 30 ve 45+6) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Bilal (dk. 81) (Kayserispor)
Sarı kartlar: İsmail, Emre, (Adana Demirspor), Arif, Cardroso, Mensah (Kayserispor)