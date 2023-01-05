Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 6 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 6-0 yendi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahası içinde Gulbrandsen yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan pozisyonu avantaja bıraktı. Topu takip eden Yusuf Sarı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
55. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına pasında, Onyekuru topla buluştu. Bekletmeden vuruşunu yapan Onyekuru meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen kaleci Jensen'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ı inceleyen hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada beyaz noktanın başına geçen N'diaye, skoru 4-0 yapan golü kaydetti. 4-0
79. dakikada Emre Akbaba sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasına ortaladı, topla buluşan Onyekuru topu ağlara yolladı. 5-0
82. dakikada kaleci Jensen'in vuruşunda top kısa düşünce Emre Akababa araya girerek, Gökhan Töre'ye pasını attı. Gökhan'ın vuruşunda top filelere gitti. 6-0
82. dakikada kaleci Jensen'in geri pasla aldığı topta vuruş kısa düşünce araya giren Emre Akbaba topu Gökhan Töre'ye kazandırdı. Gökhan Töre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mete Kalkava, Ceyhun Sesigüzel, Ergin Gözütok
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Manev, Rodrigues (Abdurrahim Dursun dk. 68), N'Diaye (Stambouli dk. 68), Gökhan İnler, Yusuf (Gökhan Tören dk. 79), Belhanda (Bjarnason dk. 78), Onyekuru, Gulbrandsen (Emre Akbaba dk. 68)
Yedekler: Vedat Karakuş, Akintola, İsmail Çokçalış, Berk Yıldız
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo (Oğuzhan Berber dk. 60), Okan (Mehmet Yeşil dk. 60), Duhan (Ali Yaşar dk. 86 ?), Melih, Emir (Topalli dk.60), Muammer (Cajic dk. 74), Rcoa, Ethemi, İbrahim
Yedekler: Vefa Temel, Yusuf Özer, Kağan Bağış, Mehremic
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Belhanda (dk. 29 pen.), Yusuf Sarı (dk. 49), Onyekuru (dk. 55 ve 79), N'diaye (dk. 65 pen.), Gökhan Töre (dk. 82) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Belhanda (Adana Demirspor), Okan Erdoğan, Jensen, Rroca (İstanbulspor)