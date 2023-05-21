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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor:1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 35.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Fernandes'in verkaç ile ceza alanına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.


9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.


19. dakikada taç atışında topu alan Stambouli, ceza sahasına meşin yuvarlağı gönderdi. Colley'den seken top Belhanda'nın önünde kaldı. Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


31. dakikada Fernandes ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.


43. dakikada Rossier'in ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


44. dakikada ceza sahasın içinde karambolde topla buluşan Cenk Tosun istediği vuruşu yapamazken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.


45+4. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aboubakar topla buluştu. Aboubakar'ın sert şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Kürşad Filiz, İlker Takpak, Candaş Elbil


Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli , Badou N'diaye, Yusuf Sarı, Akintola , Cherif Ndiaye, Younes Belhanda


Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Henry Onyekuru, Manev, Emre Akbaba, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Mert Çetin, Nongoh


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Roiser, Romain Saiss, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Nathan Redmond, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Welinton, Semih Kılıçsoy, Muleka, Maxim, Ege Tıknaz, Umut Meraş, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Younes Belhanda (dk. 19) (Adana Demirspor), Vincent Aboubakar (dk. 45+4) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Gedson Fernandes (Beşiktaş)

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