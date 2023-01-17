Sporun kalbi AOSB'de atacak

Adana Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü, 2023'te tüm yıla yayılacak AOSB Spor Şenliği düzenliyor.

2013 yılından beri her yıl heyecanla beklenen ve nefesler tutularak izlenen Adana Organize Sanayi Bölgemiz (AOSB) Geleneksel Futbol Turnuvası düzenleyen ancak, pandemi nedeniyle ara verilen, bu yıl ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ruhunu yaşatmak, gençler ile bağı canlı tutmak amacıyla “AOSB Sanayi Gençlik Koşusu” düzenleyen AOSB Bölge Müdürlüğü, sportif etkinliklerini bir adım daha ileriye taşıyor.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, küresel rekabet ortamında işletmelerin, rakiplerinin önünde olma kriterlerinden en önemlisinin sahip oldukları nitelikli insan kaynakları ve bu kaynakları kullanma derecesi ile ilişkilendirildiğini belirterek, “Bu nedenle çalışanların farklı branşlarda bir araya gelerek takım çalışmasını sergilediği, sosyal bağlarını geliştirdiği ve işbirliğini artırdığı ortamları sunmak işletmelerin başarısında belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Bu düşünceden hareketle sportif ve kültürel faaliyetlere her zaman olduğu gibi büyük önem vermekteyiz” dedi.

İnsan sermayesinin bir kurumun sahip olduğu en önemli değer olduğunu vurgulayan Ersin Akpınar, bu kaynak ne kadar fazla moral ve motivasyonla beslenirse başarının da aynı ölçüde arttığına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Sporun birleştirici yönlerini ön planda tutarak, sanayicilerimiz ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla 2023 yılında başlatacağımız ‘AOSB Spor Şenlikleri' çerçevesinde, farklı sosyal etkinliklerle eğlenceli hale getirmeyi istediğimiz Futbol, Basketbol, Koşu, Kürek, Satranç, Masa Tenisi ve Paintball branşlarında turnuvalar düzenleyeceğiz.”

29 Ocak'ta başlayacak

Ersin Akpınar, 29 Ocak 2023 tarihinde Futbol Turnuvası ile başlayacak olan AOSB Spor Şenliği'nin; Futbol, Basketbol, Masa Tenisi, Kürek, Paintball, Sanayi Gençlik Koşusu ve Satranç Turnuvaları ile 2023 yılı boyunca devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bölgemizde faaliyet gösteren firmalar arası iletişimi güçlendirip, spor kültürünü topluma fayda sağlayacak şekilde yaygınlaştırma konusunda katkı sağlamayı amaçladığımız şenliklerimize sanayicilerimizin ve çalışanlarının da yoğun istekli olduklarını gözlemliyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor.”

Sağlık ve eğlence aynı anda

Sağlık ve eğlenceyi aynı anda sunacakları turnuvalara katılanların, sonuç ne olursa olsun sporcu centilmenliğinden ödün vermediklerini, kaybedenlerin de kazanan arkadaşlarına sarılabildiklerini, tıpkı günlük yaşamlarında olması gerektiği gibi oyunun son dakikalarına kadar yılmadan, çaba gösterip başarma hırsıyla mücadele edebildiklerini ifade eden Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB Spor Şenliği heyecanını şimdiden tüm sanayi çalışanlarının yaşamaya başladıklarını bildirdi.

Sporun herkes için; yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun eğlenmesi, kaynaşması, kendilerini iyi hissetmesi için en iyi yol olduğuna vurgu yapan Ersin Akpınar, turnuvalarda dereceye giren takımlara kupa, oyuncularına ise madalya ve altın armağanlarının olacağını belirterek, tüm katılımcılara şimdiden başarılar dilediğini sözlerine ekledi.