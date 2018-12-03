Sporun STK'ları buluştu

Toplantının ev sahipliğini üstlenen ve bu fikri ortaya atan ASKF Yönetim Kurulu adına açıklama yapan ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan, “Sporun gönüllüleri ve spora tüm zamanlarını ayıran, yaptığı işleri layıkıyla yapmaya çalışan sporun STK ile rutin olarak bir çatı altında buluşma fikri bizlerde ilk oluştuğunda çok heyecanlandık. Gerçekten spora büyük hizmetler veren bu paydaşlarımızla Adana'da sporun tüm sorunlarını tartışabilir, çözümler noktasından fikirler üretebiliriz. Birlikten kuvvet doğar olgusu ile hareket ettikçe aşamayacağımız, çözemeyeceğimiz sorun kalmayacağını umuyorum. Bugün burada birbirini tanıyan ama bir masa etrafında hiç buluşmamış dostlarla ‘Büyük Bir Aile'olduğumuzu belirtmek ve ortak hareket ederek amacımızın sadece hizmet etmek olduğunu belirtmek isteriz. Tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Buraya kadar gelen tüm dostlarımıza, amacı spora hizmet etmek isteyen yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Camianın birlik ve beraberliği için bu tip etkinliklerin önemli olduğuna vurgu yapan TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz ise “Mevcut sıkıntılar için ve oluşabilecek sıkıntılar ile ilgili bu toplantılar verimli olacak. Fitili ateşlediği için ASKF Başkanı Ahmet Bozan'a çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer ise sporun birlikteliğinin çok önemli olduğuna söyleyerek, “Taban birlikleri temsilcileri burada. Konu spor olunca hep bir arada olmamız önemli. Bundan sonra da bu toplantıları devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Buluşmanın Adana için güzel bir başlangıç olduğunu belirten Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir “Bundan sonrada geliştirerek devam edilmeli. Bu tip toplantılar güzel fikirler ve projeler de çıkabilir, amacımız ileriye dönük projeler çıkarmak” dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Ahmet Kurtul Çakın'da, “Tabi ki bu güzel bir birliktelik. İnşallah bunun devamı sağlayacağız. TÜFAD tan sonra üçüncü ev sahibi olarak sizleri ağırlamaktan onur duyacağız” ifadelerine yer verdi.