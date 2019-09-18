"Startup Weekend Women" Adana'da

Dünyanın her yerinden binlerce kadın girişimcinin katılacağı Startup Weekend Women etkinliği Adana'da düzenlenecek.

Yoğun bir girişimcilik kampı ve yarışması olan Startup Weekend bu defa kadın girişimcilerin iş fikirlerini masaya yatırıyor. Hayallerinin peşinden koşan kadın girişimcilerin başarılı startup'lar ortaya çıkartmaları için düzenlenen Startup Weekend Women'da, ekipler 3 gün sürecek bir tekno girişim eğitiminin ardından jüriye yapacakları sunumlarla yarışacaklar. Yarışmak ve dereceye girebilmek için kampın tamamına katılmak ve en az 3 kişilik bir ekip içinde, başlangıç seviyesindeki bir girişim üzerinde çalışmak gerekiyor.

20-22 Eylül tarihlerinde Adana Girişimcilik Merkezi, Startup Weekend - Women etkinliğine ev sahipliği yapacak. Katılacak girişimcilerin iş fikrinin yeni (başlangıç seviyesi - henüz prototip veya satış aşamasına gelmemiş olması) gerekiyor. Katılımcıların üç gün boyunca sürekli ekip çalışmasında olması ve workshoplara katılımı bekleniyor. Ekipler kadın erkek karma olabiliyor, ancak iş fikri sahibi, yani kurucunun kadın olması gerekiyor.

Kurucusu kadın olan her ekibin kadın erkek karışık da katılabileceği Startup Weekend - Women'da kazanan ekibi, 2020'de Singapur'daki finallere katılma şansı yakalayacak.