Stat değil amfi tiyatro... Binlerce taraftar dev ekranda maç heyecanı yaşadı

Adana'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Adana Demirspor taraftarı, dev ekranda Adana Demirspor-Galatasaray maçını, stadyum coşkusuyla izledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Demirspor-Galatasaray maçına gidemeyen taraftarlar için dev ekran kurdurdu ve Merkez Park Amfi Tiyatro'ya akan her yaştan binlerce Adanalı, önemli karşılaşmanın heyecanını adeta stadyum coşkusuyla yaşadı.

Yeni Adana Stadyumu tıklım tıklım dolarken, bilet bulamayan Adana Demirspor sevdalılarının imdadına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yetişti. Merkez Park Amfi Tiyatro'da kurulan dev ekranda maçın canlı yayını gerçekleştirildi. Her yaştan binlerce Adana Demirspor taraftarı alanı doldurup maçı seyretti.

Karşılaşma boyunca büyük heyecan yaşayan Adana Demirspor taraftarları arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunması da dikkat çekti.