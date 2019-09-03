Sterilizasyonda yüksek güvenlik

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, cerrahi müdahalelerde kullanılan malzemeler, uluslararası standartlarda steril edilmenin yanı sıra, güvenli sterilizasyonun kanıta dayandırılması için şehir hastanelerinde ilk kez uygulanan yöntemle “Lumcheck” testinden geçiriliyor.

Aletlerin kullanım alanından transferi, ön temizlik ve dekontaminasyonu, hazırlık ve bakım alanına taşınması, sayım, bakım ve kontrolü, paketlenmesi, steril edilmesi, depolanması ve kullanımına kadar sterilliği korunarak saklanması basamaklarının tümünü içeren sterilizasyon işlemlerinin güvenliği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde “kanıta dayalı” olarak yapılıyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından yürütülen ve cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde temel basamağı oluşturan Merkezi Sterilizasyon Ünitesi'nde (MSÜ) ekstra güvenlik sağlanıyor.

Hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasında, alet ve malzemelerin standartlara uygun steril edilmesi ve standartlara uygun malzemelerle sterilizasyon işleminin her bir aşamasının doğru yapıldığından emin olunmasının büyük önem taşıdığı MSÜ'de, cerrahi müdahalelerde kullanılan malzemeler, yüksek standartlarda cihazlar ile uygun teknikler kullanılarak uluslararası standartlarda steril ediliyor. Bu aletlerin “Kare Kod” sistemi ile takibinin yanı sıra, güvenli sterilizasyonun kanıta dayandırılması için şehir hastanelerinde ilk kez uygulanan yöntemle “Lumcheck” testinden geçiriliyor.

Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Destek Hizmetleri Sorumlusu Cevahir Şeyma Bademci, “Lümenli” aletlerdeki kurutulmuş kanın temizlenmesinin, alet üzerindeki kirlerin temizlenmesinden çok daha zor olduğunu belirterek, “Aletlerde kalıntı olarak kalan kuru kan tehlikeli olup, bir sonraki cerrahi hastada kullanılması enfeksiyon riskini ortaya çıkarmaktadır. Lumcheck testi ile, lümenli aletlerin orta merkezine yerleştirilen indikatör aracığıyla aletlerin yıkama sonrası temizlik kontrolü ve sonuçlarının kanıta dayandırılması amaçlanmaktadır” dedi.

Bademci, bu konuda yaptıkları örnek bir çalışmayı, 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi'nde bildiri olarak sunduklarını belirterek, şunları ifade etti:

“Lumcheck; lümenli bir metalden oluşan, iki tarafında boşluk bulunan ve tam orta alanında plaka materyali yerleştirilecek alana sahip olan test cihazıdır. Plaka materyali tekli olarak bulunmakta ve her test için birer adet plaka kullanılmaktadır. Yaptığımız örnek çalışmada yıkama işlemi gerçekleştirilen 22 adet laparoskopik aletin Lumcheck testi sonrasında hiçbirinde protein kalıntısı olmadığı tespit edilerek, yıkama işleminin etkin performans sağladığı görülmüştür. Lumcheck testi; lümenli aletlerin, otomatik cihaz yıkayıcısının temizleme etkinliğini değerlendirmek için güvenli, tutarlı ve tekrarlanabilir bir çalışma sunan ilk yöntemdir. Şehir hastanelerinde ilk defa Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanımı sağlanan bu yöntemle; lümenli cihazlardan kaynaklı enfeksiyon riski ortadan kaldırılmaktadır. Bu sayede hekimlerin cerrahide cihaz kaynaklı enfeksiyon endişesine son verilmekte, bir başka ifade ile aletlerin temizliği kanıta dayandırılmaktadır.”

Kare kod uygulaması

Güvenli sterilizasyonun yanı sıra, hastanede tüm cerrahi aletlerin takibi “Kare Kod” ile yapılıyor. Tıbbi aletlerin yeniden kullanıma hazırlanmasındaki işlem süreçlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması, her bir aşamanın izlenebilirliğini mümkün kılıyor. Hastada oluşabilecek bir enfeksiyonda; hastaya hangi setin kullanıldığı, bu setin nasıl bir sterilizasyon sürecinden geçtiği ve bu setle birlikte hangi setlerin sterilize edildiği gibi bilgilere kolayca ulaşılabiliyor. Kare Kod uygulaması sayesinde, ameliyatlarda kullanılan setlerin steril kullanım ömrü bitince MSÜ çalışanına sistem üzerinden uyarı bildirimi gönderiliyor. Her cerrahi operasyon sonrasında alet, spanç/kompres sayımları Kare Kod ile yapılarak, batında malzeme unutulması riski tamamen ortadan kaldırılıyor.