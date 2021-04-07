STK'lardan emekli amirallerin açıklamasına suç duyurusu

Adana'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Adana Adliyesi önünde toplanan STK temsilcileri, emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

Grup adına ortak açıklamayı okuyan Türk Hukuk Enstitüsü Adana Şubesi Başkanı Avukat Diren Özgül, 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden Türk milletinin, Türkiye'nin tarihinden vesayet izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp attığını ifade etti.

Avukat Diren Özgül, darbenin imasına dahi tahammüllerinin olmadığını ve darbelerin karşısında durduklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 amiral eskisi ve bildirileri hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkacak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Bizler bedelde en önde, ödülde en arkada olan vatan ve millet sevdalısı sivil toplum örgütleri olarak gördüğümüz bu meşum bildiri ve bildiriye imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Necip Türk milleti olarak irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları şanlı Türk ordusunun rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir."

STK temsilcileri, açıklamanın ardından emekli amiraller hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.