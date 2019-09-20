Stratejik ürün "soya" destek bekliyor

Türkiye'nin soya ihtiyacının 3'te 2'sini karşılayan Adana'da hasat başladı. Ekim alanı geçen yıla göre yüzde 10 artan soyada ülke genelinde 150 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Ülkemizde üretilen soya miktarı, yurt dışından gelen soyanın yüzde 10'unu bile karşılamamakta. Soyaya verilen desteğin artması gerek” dedi.

Gıda, yem ve yağ sanayisinin ham maddesi olarak kullanılan, Türkiye'de 340 bin dönüm alanda, Adana'da ise 220 bin dönüm alanda üretilen soyada hasat başladı. Türkiye'de önemli bir yere sahip olan soyada bu yıl ülke genelinde 150 bin ton rekolte bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, stratejik önemi nedeniyle soyanın olmazsa olmaz ürünler arasında yer aldığını söyledi.

Ülkenin yıllık 1,5 milyon ton soya ihtiyacının sadece yüzde 10'unun Türkiye'de üretildiğini belirten Doğan, “Bugün hasadını yaptığımız tarlada verim çok da iyi gözükmüyor. Verimin daha iyi olmasını bekliyoruz. Soya, ülkemizin olmazsa olmaz, çok değerli ve stratejik ürünlerinden bir tanesidir. Geçen yıl biz soyada dönüm başına 450 ile 550 kilogram arasında verim aldık. Bu yılda inşallah o kadar verim almayı bekliyoruz. Soya, protein açısından çok zengin. Gıda, yem ve yağ sanayisinin ham maddesi konumunda. Ülkemizde üretilen soya miktarı, yurt dışından gelen soyanın yüzde 10'unu bile karşılamamakta” dedi.

"Fiyatlar erken açıklansın"

Soyaya verilen desteğin artması gerektiğini ve fiyatların erken açıklanması gerektiğini kaydeden Mehmet Akın Doğan, çiftçinin zor durumda olduğunu söyledi. 1 kilogram soya fiyatının geçen yıla göre yüzde 25 oranında azaldığını aktaran Doğan, daha sonra şunları kaydetti:

“Verilen destek, kilogram başına 60 kuruştur. Biz bununda en az 1 lira olmasını istiyoruz. Çünkü geçen yıldan bu güne girdi fiyatlarında yüzde 50 artış oldu. Soyada ise artış tam aksine olmadı. Çünkü soya fiyatları geçen yıl 2 lira 40 kuruş ile 2 lira 50 kuruş arasındayken şuanda soya fiyatı kilogram başına 2 lira. Soya fiyatları en az yüzde 25 oranında aşağıya çekti. Girdi fiyatları yüzde yüz oranında artarken. Şu anda çiftçimiz kan ağlıyor. Ekim alanları Adana bölgesinde geçen yıla göre arttı. Birinci ürün soya ekimi çok az ama buğday yerine ikinci ürün soya ekim alanları arttı. Türkiye'de üretilen yaklaşık 340 bin dönüm soyanın 3'te 2'si Adana'da üretilmekte. Genelde soya sıcak iklim bölgelerinde yetişir. Çok az bir soya ise Samsun'un bazı yerlerinde yetişir. Nasıl ki mısırda fiyatlar erkenden açıklandıysa soyada da fiyatların erken açıklanıp Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmasını istiyoruz.”