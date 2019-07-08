Stres ve alkol gastrit nedeni

Dr. Yüksel Gümürdülü, sağlığa birçok yönden zararlı olan alkol ve stresin, gastritin de en önemli nedenleri arasında bulunduğunu belirterek, bu rahatsızlığın mutlaka erken dönemde teşhis edilmesi gerektiğini, aksi takdirde mide kanserine bile yol açabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Gümürdülü, aşırı miktarda alkol kullanmanın, özellikle alkol oranı yüksek olanların fazla tüketilmesinin gastrit nedeni olabileceğini ifade etti. Gümürdülü, alkolün aç karnına alınmasının daha fazla zararlı olduğunu, midenin koruyucu tabakasını bozduğunu ve mide asidini daha hassas hale getirdiğini ifade etti.

Fazla alkol alanlarda gastrit belirtilerinin iştahsızlık, sabah saatlerinde bulantı ve kusmalarla belirti verdiğini vurgulayan Gümürdülü, “Gastrit, mide ağrısı ve hazımsızlık şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Mide içindeki mukoza tabakasının iltihaplanması anlamına gelmektedir. Bu rahatsızlık ihmal edildiğinde ve gerekli tedavi uygulanmadığında mide kanserine bile yol açabilir” uyarısında bulundu.

Her yaşta görülüyor

Prof. Dr. Gümürdülü, gastritin, her yaşta görülmekle birlikte genellikle erişkin yaştaki bireylerde ortaya çıktığını belirterek, “Genç ve ileri yaşlarda farklı tedaviler uyguluyoruz. Özellikle gençlerde, ilaç tedavisi ile mide asidini azaltmaya çalışırız. 40 yaşını geçen kişilerde, teşhis koymak için endoskopi yöntemi uyguluyoruz. Hastanın midesine, ucunda kamera olan ince bir boru ile girip, hastanın midesini görüp, biyopsi alarak teşhisi rahatlıkla koyabiliriz. Bu etkili ve güvenilir bir yöntemdir” diye konuştu.

Mide, yedikçe genişliyor

Midenin yedikçe genişleyen bir organ olduğunu ifade eden Gümürdülü, bu nedenle daha az ama sık yemek yenmesi ve lokmaların çok çiğnenmesi tavsiyesinde bulunarak, “Fazla yemek yemek, midede yanma hissini arttırır. Ayrıca, geceleri yemekten uzak durulmasını öneriyoruz, çünkü mide gece boyunca çalışmaya devam eder ve yorulur. Sindirimin gerçekleşmesi için en az 3 saat gerekir. Bu yüzden uyku ve yemek arasında en az bu kadar süre olmasına dikkat edilmeli” dedi.

Gümürdülü, akşam saat 8'den sonra katı şeylerin yenmemesi önerisinde bulundu.

Gastrit için bu besinlerden uzak durun

Prof. Dr. Gümürdülü, kahve, kola ve çay gibi içeceklerin fazla tüketildiğinde mideye zarar verdiğini, bu nedenle abartıya kaçılmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bunun yanı sıra portakal suyu da dahil asitli içecekler de midesi hassas olan kişilerde rahatsızlığa neden olur. Ayrıca, kızartma gibi aşırı yağlı yiyecekler mideyi çok yorar, hazmedilmesi güçtür. Bu gıdaların özellikle akşam yemeğinde tüketilmemesi gerektir. Sağlık açısından faydalı olan soğanı da gastriti olanlar için önermiyoruz. Çünkü, soğan mide asidini artıran bir besindir."