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Su bidonlarıyla kaçak içki sevkiyatı jandarmaya takıldı

Adana’da bir otomobilde su bidonları içerisinde 140 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da bir otomobilde su bidonları içerisinde 140 litre kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Kozan ilçesine kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Adana'dan Kozan ilçesine seyir halinde bulunan şüpheli otomobil Adana-Kozan Karayolu Koyunevi Mahallesi'nde durdurularak arama yapıldı.


S.K. isimli şüpheli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 2 adet 30'ar litrelik su bidonu içerisinde ve 16 adet 5'er litrelik pet şişe içerisinde toplam 140 litre el yapımı kaçak rakı ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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