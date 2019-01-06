Su boru hattında ölen 2 kardeşin cenazeleri Adana'ya getiriliyor

Bursa'da su tahliye çalışması yapılan yatay su boru hattında yaşamını yitiren 2 kardeşin cenazeleri karayoluyla Adana'ya getiriliyor. Acılı aile taziye evinde cenazelerinin gelmesini hüzünlü bir şekilde bekliyor.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinden İzmir yolunun altından yatay su borusu hattında su tahliyesi yapan 6 işçi, suyu boşaltmak için su tahliye motorunu çalıştırdı. Benzin motorundan çıkan karbonmonoksit gazı yatay su borusuna doldu. Zehirlenen işçiler kendi imkanlarıyla borudan çıkmaya çalıştı. Yasin Bulandı (18) su borusu içerisinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ancak su borusu içerisinde kalan ağabeyi Atilla Bulandı'yı (22) kurtarabilmek için yeniden boru hattına girdi. Boru içerisinde zehirlenip kalbi duran Yasin, içeride kalırken 112 sağlık ekipleri 2 çocuk babası ağabeyi Atilla'yı çıkardı. Hastaneye kaldırılan Atilla yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay zehirlenen en büyük ağabeyleri Musa Bulandı'nın (24) ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Su borusu içerisinde sıkışan Yasin, itfaiye ile AFAD ekiplerince çıkarıldı. 112 Yasin'in öldüğünü belirledi. Yasin ile Atilla'nın cenazeleri yapılan otopsinin ardından karayoluyla Adana'ya gelmek üzere yola çıktı.

Taziye evinde hüzünlü bekleyiş

5 yıldır yer altında kazı çalışma işiyle uğraştıkları öğrenen 3 kardeş, yaklaşık 2 aydır sezonluk işçi olarak Bursa'ya gittiği öğrenildi. Acılı baba Emin Bulandı, Yüreğir İlçesi'nde bulunan Yeşilbağlar Taziye evinde yakınlarıyla birlikte, hüzünlü bir şekilde cenazelerinin gelmelerini bekliyor. Cenazenin gece saatlerinde Adana'da olacağı belirtildi.

Olayda zehirlenen ağabeyleri Musa Bulandı ise Bursa'daki tedavisinin ardından yarın sabah saatlerinde havayoluyla Adana'ya geleceği öğrenildi.

Cenaze ise yarın sabah saat 10.00'da Buruk Mezarlığında defnedilecek.Anneleri Zehra Bulandı'nın ise 5 ay önce kanserden vefat ettiğin belirtildi.