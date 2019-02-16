Su Damlası Türk Halk Müziği Korosu kulakların pasını sildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen bahar konserinin sunuculuğunu Çiğdem Boğa üstlendi. Su Damlası Türk Halk Müziği Korosu'nun şefliğini Orhan Üstekidağ yaparken Sevgi Akyol, Belgin Üstekidağ, Emel Yaluk, Yıldız Çevrim, Semra Yüksekdağ, Nevin Özataş, Ülkü Serinsöz, Gelincik Aydemir, Gül İkikardeş, Sema Şimşekyılmaz, Sevim Koyuncu, Nalan Zereyak, Gülsen Ermiş, Nilgün Zeytuncu, Necmi Akyol, Yılmaz Avcil, Ahmet Çevrim, Gazi Öksüz, Şenel Kırmızıadam, Kamer Gezginci, Cemal Keskingöz, Mehmet Filazioğlu, İlhan Zereyak ve Seydi Aras sahne aldı.

Koro halinde ya da solo olarak türkülerin seslendirildiği konserde, 3'ü Arapça, 23'ü Türkçe olmak üzere toplamda 26 halk müziği eseri seslendirildi. Birbirinden değerli eserlerin seslendirdiği etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser sonunda koro uzun süre ayakta alkışlandı.