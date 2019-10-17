İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Ceyhan'dan Ayas yönüne giden vatandaşlar sulama kanalından sesi kontrol ettiklerinde Golden cinsi köpeğin mahsur kaldığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büşükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği sulama kanalından çıkardı.


Arka ayağı kırık olduğu belirlenen köpek, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.