Su tankerinden 467 kilo esrar çıktı

Adana'da römorka bağlı su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi bölgesinde takip ettikleri traktörü durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpek 'Atak' ile yapılan aramada traktörün arkasında bulunan su tankeri içine gizlenen 41 balya içinde 467 kilo esrar ele geçirildi. Traktör sürücüsü Ahmet Ç. (47) ve yanında bulunan Fesih Y. (53) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularında esrarlardan haberlerinin olmadığını söyledi.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.