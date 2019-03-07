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Suçüstü yakalanan hırsız; ”Doyuramıyorum karnımı” diye kendisini savundu

Adana’da bir kişi hırsızlık için girdiği oto yıkama dükkanı içerisinde polis tarafından suçüstü yakalandı.

Adana'da bir kişi hırsızlık için girdiği oto yıkama dükkanı içerisinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan hırsız,” Ailem yok. Doyuramıyorum karnımı” diyerek kendisini savundu.



Olay, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama dükkanı içerisinde eli fenerli bir kişi gören vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cihan B. (24)'ü suçüstü yakaladı.



Cihan B.'in elinde bulunan poşette çalıntı 2 tane tablet ile deri mont çıktı. Gözaltına alınan Cihan B., “Ailem yok, karnımı doyuramıyorum. Yalan mı söyleyeyim” diyerek kendisini savundu.

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