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Sulama kanalına atılan çöpler utandırdı

Adana’nın Kozan ilçesinde bayram boyunca kapalı olan sulama kanallarına bayram sonrası çiftçilerin sulama yapması için su verilince atılan çöpler ortaya çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bayram boyunca kapalı olan sulama kanallarına bayram sonrası çiftçilerin sulama yapması için su verilince atılan çöpler ortaya çıktı.


Çukurova çiftçisinin üretimi için can suyu olan kanallara bayram boyunca atılan çöpler, suyun verilmesi ile gün yüzüne çıktı. Adeta çöplüğe dönen kanallar, insanlıktan utandırdı. Kanallara atılan kartonlar şişeler, kapaklar ve bir çok çöp kanal ızgaralarına takıldı.

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